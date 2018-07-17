Военный вертолет потерпел крушение на востоке Южной Кореи, пять человек погибли

По меньшей мере, пять человек погибли в результате крушения военного вертолета на востоке Южной Кореи, сообщает во вторник агентство "Ренхап".
Еще один человек, также находившийся на борту воздушного судна, выжил, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали.
Авиакатастрофа произошла в районе военного аэродрома, расположенного вблизи города Пхохан.
Отмечается, что вертолет потерпел крушение во время испытательного полета после ремонтных работ.
Южнокорейское военное руководство намерено сформировать специальный комитет, который займется расследованием причин катастрофы.
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