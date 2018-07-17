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Происшествия 17.07.2018 14:07

Военный вертолет потерпел крушение на востоке Южной Кореи, пять человек погибли

По меньшей мере, пять человек погибли в результате крушения военного вертолета на востоке Южной Кореи, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

Еще один человек, также находившийся на борту воздушного судна, выжил, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали.

Авиакатастрофа произошла в районе военного аэродрома, расположенного вблизи города Пхохан.

Отмечается, что вертолет потерпел крушение во время испытательного полета после ремонтных работ.

Южнокорейское военное руководство намерено сформировать специальный комитет, который займется расследованием причин катастрофы.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]