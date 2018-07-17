Вашингтон и Токио продлили договор по мирному атому, несмотря на обеспокоенность США запасами плутония в Японии

Япония и США во вторник подписали соглашение о продлении действия договора о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, позволяющего Японии заниматься разработками в сфере мирного атома, сообщает "Ассошиэйтед пресс".
Договор, действующий между странами с 1988 года, был продлен после того, как Токио пообещал сократить запасы плутония.
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил журналистам, что стране необходимо сократить запасы плутония, чтобы в дальнейшем сохранить данное соглашение. По мнению Т.Коно, данный договор - это базис японской ядерной индустрии, и Японии стоит предпринять конкретные шаги "для снижения запасов плутония", чтобы развеять любые сомнения относительно ядерной программы Токио.
На сегодня запасы плутония в Японии насчитывают 47 тонн, и они хранятся в Британии и во Франции. Нынешних запасов плутония Японии хватило бы для создания порядка 6 тыс. атомных бомб.
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