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Дальнее зарубежье 17.07.2018 17:25

Вашингтон и Токио продлили договор по мирному атому, несмотря на обеспокоенность США запасами плутония в Японии

Япония и США во вторник подписали соглашение о продлении действия договора о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, позволяющего Японии заниматься разработками в сфере мирного атома, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Договор, действующий между странами с 1988 года, был продлен после того, как Токио пообещал сократить запасы плутония.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил журналистам, что стране необходимо сократить запасы плутония, чтобы в дальнейшем сохранить данное соглашение. По мнению Т.Коно, данный договор - это базис японской ядерной индустрии, и Японии стоит предпринять конкретные шаги "для снижения запасов плутония", чтобы развеять любые сомнения относительно ядерной программы Токио.

На сегодня запасы плутония в Японии насчитывают 47 тонн, и они хранятся в Британии и во Франции. Нынешних запасов плутония Японии хватило бы для создания порядка 6 тыс. атомных бомб.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ПЛУТОНИЙ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]