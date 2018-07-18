Газопровод TAP станет новым источником газа для Италии и поддержкой мерам по декарбонизации – глава Минэнерго Азербайджана

Транс-Адриатический газопровод (TAP) станет новым источником газа для Италии, затраты которой на импорт «голубого» топлива превышают расходы остальных стран Евросоюза, считает министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Глава Минэнерго в среду принял замминистра экономического развития Итали Микеле Джерачи.
«Газопровод TAP является важным элементом азербайджано-итальянского энергетического сотрудничества. Италия среди стран ЕС больше всех тратит средств на импорт газа, а потребители этой страны платят за газ самую высокую цену. Трубопровод TAP будет способствовать диверсификации источников природного газа Италии и станет поддержкой мерам по декарбонизации этой страны», - отметил П.Шахбазов, слова которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
В ходе встречи стороны также обсудили развитие связей между Азербайджаном и Италией и направления для перспективного сотрудничества.
М.Джерачи, в свою очередь, отметил, что энергетический сектор играет важную роль в долгосрочном сотрудничестве между двумя странами. По его словам, Италия является основным торговым партнером Азербайджана и наряду с энергосектором, заинтересована в углублении двухстороннего сотрудничества и в других отраслях.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров в год намечены с 2020 года.
Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Н.Аббасова
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