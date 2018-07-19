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Дальнее зарубежье 19.07.2018 15:33

В США есть силы, готовые пожертвовать российско-американскими отношениями в угоду своим амбициям - Путин

В США есть определенные силы, которые готовы принести в жертву российско-американские отношения, пытаются дезавуировать результаты саммита в Хельсинки, заявил президент России Владимир Путин.

"Посмотрим, как будут дальше развиваться события, тем более, что определенные силы пытаются дезавуировать результаты встречи в Хельсинки", - сказал В.Путин, выступая на совещании послов в МИД РФ.

"Мы видим, что в Соединенных Штатах есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям", - подчеркнул он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]