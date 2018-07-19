В США есть силы, готовые пожертвовать российско-американскими отношениями в угоду своим амбициям - Путин

В США есть определенные силы, которые готовы принести в жертву российско-американские отношения, пытаются дезавуировать результаты саммита в Хельсинки, заявил президент России Владимир Путин.

"Посмотрим, как будут дальше развиваться события, тем более, что определенные силы пытаются дезавуировать результаты встречи в Хельсинки", - сказал В.Путин, выступая на совещании послов в МИД РФ.

"Мы видим, что в Соединенных Штатах есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям", - подчеркнул он.