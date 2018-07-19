В Турции в рамках расследования убийства посла РФ Карлова арестовали бывшего полицейского

В рамках расследования по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова в Турции арестовали бывшего полицейского, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

Кроме того, по его данным, суд уже признал арестованного, чье имя не называется, виновным в участии в деятельности террористической организации. В ходе допроса экс-полицейский отрицал все обвинения в свой адрес.

Агентство отмечает, что в рамках расследования убийства А.Карлова ранее были арестованы семь человек. Среди них глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол России - Мустафа Тимур Озкан.

Нападение на А.Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Российский дипломат скончался от полученных ранений.

Стрелявший в посла М.М.Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.