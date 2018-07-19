В Азербайджане в I полугодии 2018 года при пожарах погибли более 50 человек – МЧС

В Азербайджане в январе-июне 2018 года в результате пожаров погибли 54 человека, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
"Это на 19 человек или 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - отметили в МЧС.
Рост числа погибших во многом связан с пожаром в Республиканском наркологическом диспансере в Баку 2 марта 2018 года, в результате которого погибли 25 человек.
Число пострадавших от пожаров за рассматриваемый период составило 86 человек (спад на 12%).
По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 24 человека (64 - пострадали).
В январе-июне на места возгораний совершено 6,69 тыс. оперативных выездов сотрудников пожарной службы МЧС (рост на 27,6%). При этом 1,027 тыс. выездов совершены с целью тушения пожаров в многоквартирных жилых зданиях и частных домах, 4,189 тыс. - с целью тушения огня на открытых территориях, 2 - в лесах и лесополосе, 167 - для тушения транспортных средств, 1,305 тыс. - в иных местах.
А.Азизов
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