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Происшествия 19.07.2018 16:59

В Азербайджане в I полугодии 2018 года при пожарах погибли более 50 человек – МЧС

В Азербайджане в январе-июне 2018 года в результате пожаров погибли 54 человека, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

"Это на 19 человек или 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - отметили в МЧС.

Рост числа погибших во многом связан с пожаром в Республиканском наркологическом диспансере в Баку 2 марта 2018 года, в результате которого погибли 25 человек.

Число пострадавших от пожаров за рассматриваемый период составило 86 человек (спад на 12%).

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 24 человека (64 - пострадали).

В январе-июне на места возгораний совершено 6,69 тыс. оперативных выездов сотрудников пожарной службы МЧС (рост на 27,6%). При этом 1,027 тыс. выездов совершены с целью тушения пожаров в многоквартирных жилых зданиях и частных домах, 4,189 тыс. - с целью тушения огня на открытых территориях, 2 - в лесах и лесополосе, 167 - для тушения транспортных средств, 1,305 тыс. - в иных местах.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МЧС, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]