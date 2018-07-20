Число юрлиц в Азербайджане в I полугодии увеличилось на 5%, физлиц, занимающихся индивидуальным бизнесом – на 2,6%

Количество юридических лиц, зарегистрированных в Азербайджане, на 1 июля 2018 года составляет 124,178 тыс., что на 4,7% превышает показатель на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, в январе-июне 2018 года зарегистрировано 6,085 тыс. юридических лиц, деятельность прекратили 335 юрлиц.
На 1 июля 2018 года в Азербайджане действуют 10,619 тыс. предприятий (рост 1,8%), занятых в сфере сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий – 6,679 тыс. (рост 3,5%), строительных – 12,314 тыс. (рост 3,6%).
Кроме этого, на конец июня 2018 года зарегистрировано 32,481 тыс. юрлиц, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и прочих бытовых товаров (рост на 4,4%), финансовой и страховой деятельностью – 1,674 тыс. (рост на 2,4%), операциями с недвижимостью – 1,618 тыс. (рост на 7,3%), административными и вспомогательными услугами – 5,281 тыс. (рост на 8,8%), информацией и связью – 3,138 тыс. (рост на 5,5%), организацией отдыха и развлекательной деятельности – 1,886 тыс. (рост на 2,6%), остальные – другими видами деятельности.
В структуре юридических лиц по состоянию на 1 июля на долю частных предприятий приходится 111,9 тыс. или 90,1% всех юрлиц (в том числе иностранных – 7,545 тыс., совместных – 2,304 тыс.), государственных – 10,57 тыс. или 8,5%, муниципальных – 1,708 тыс. или 1,4%.
Помимо этого, по состоянию на 1 июля 2018 года в Азербайджане зарегистрированы 814,992 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица. По сравнению с началом 2018 года их число увеличилось на 2,6%.
В сфере сельского хозяйства действуют 220,415 тыс. физических лиц, перерабатывающей промышленности – 17,379 тыс., оптовой и розничной продажей, ремонтом автомобилей и бытовых товаров – 201,772 тыс.
Кроме этого, финансовой и страховой деятельностью занимаются 1,759 тыс. физлиц, операциями с недвижимостью – 12,292 тыс., административными и вспомогательными услугами – 3,01 тыс., строительством – 6,362 тыс., размещением туристов и общепитом – 38,202 тыс., транспортом и складскими помещениями – 87,129 тыс., организацией отдыха и развлекательной деятельностью – 11,002 тыс., прочими услугами – 167,056 тыс., остальные – другими видами деятельности.
По данным статистики, в Баку действуют 68,06 тыс. юрлиц и 244,898 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.
Б.Рустамбеков
Пашинян заявил о готовности вести переговоры с президентом Алиевым по Карабаху, но опять выдвигает предусловия
На оккупированных территориях Азербайджана незаконно работают около 180 иностранных компаний - Алиева
Алиев призывает МВД стран СНГ усилить взаимодействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом
Прикаспийские страны подписали протокол об оценке воздействия на экологию
Более десяти человек пострадали на Ставрополье в результате аварии с автобусом, следовавшим в Баку
Режиссер Бекмамбетов планирует реализовать кинопроект убитого казахстанского фигуриста Тена
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Компании КНР изучают перенос производства в другие страны Азии, чтобы уйти от спора с США
Трамп не исключает возможности провала попыток наладить отношения с РФ, но верит в свои способности заключать сделки
Идет подготовка второй встречи с Путиным, отношения с ним сложились хорошие, говорит Трамп
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar обеспечил жителей высокогорной деревни мобильной связью
Компания Bakcell поддержала проведение Летней Школы «Автобус Знаний - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений