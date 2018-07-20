Число юрлиц в Азербайджане в I полугодии увеличилось на 5%, физлиц, занимающихся индивидуальным бизнесом – на 2,6%

Количество юридических лиц, зарегистрированных в Азербайджане, на 1 июля 2018 года составляет 124,178 тыс., что на 4,7% превышает показатель на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, в январе-июне 2018 года зарегистрировано 6,085 тыс. юридических лиц, деятельность прекратили 335 юрлиц.

На 1 июля 2018 года в Азербайджане действуют 10,619 тыс. предприятий (рост 1,8%), занятых в сфере сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий – 6,679 тыс. (рост 3,5%), строительных – 12,314 тыс. (рост 3,6%).

Кроме этого, на конец июня 2018 года зарегистрировано 32,481 тыс. юрлиц, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и прочих бытовых товаров (рост на 4,4%), финансовой и страховой деятельностью – 1,674 тыс. (рост на 2,4%), операциями с недвижимостью – 1,618 тыс. (рост на 7,3%), административными и вспомогательными услугами – 5,281 тыс. (рост на 8,8%), информацией и связью – 3,138 тыс. (рост на 5,5%), организацией отдыха и развлекательной деятельности – 1,886 тыс. (рост на 2,6%), остальные – другими видами деятельности.

В структуре юридических лиц по состоянию на 1 июля на долю частных предприятий приходится 111,9 тыс. или 90,1% всех юрлиц (в том числе иностранных – 7,545 тыс., совместных – 2,304 тыс.), государственных – 10,57 тыс. или 8,5%, муниципальных – 1,708 тыс. или 1,4%.

Помимо этого, по состоянию на 1 июля 2018 года в Азербайджане зарегистрированы 814,992 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица. По сравнению с началом 2018 года их число увеличилось на 2,6%.

В сфере сельского хозяйства действуют 220,415 тыс. физических лиц, перерабатывающей промышленности – 17,379 тыс., оптовой и розничной продажей, ремонтом автомобилей и бытовых товаров – 201,772 тыс.

Кроме этого, финансовой и страховой деятельностью занимаются 1,759 тыс. физлиц, операциями с недвижимостью – 12,292 тыс., административными и вспомогательными услугами – 3,01 тыс., строительством – 6,362 тыс., размещением туристов и общепитом – 38,202 тыс., транспортом и складскими помещениями – 87,129 тыс., организацией отдыха и развлекательной деятельностью – 11,002 тыс., прочими услугами – 167,056 тыс., остальные – другими видами деятельности.

По данным статистики, в Баку действуют 68,06 тыс. юрлиц и 244,898 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.

Б.Рустамбеков