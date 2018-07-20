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Дальнее зарубежье 20.07.2018 16:29

Меркель отказалась поделиться своими планами на отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась рассказать, где планирует провести свой отпуск.

"О моих планах на отпуск я никогда ничего не рассказываю", - сказала она журналистам в пятницу в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции в Берлине.

На вопрос журналиста, "кого бы вы взяли с собой в отпуск - (президента США - ИФ) Дональда Трампа или (главу МВД ФРГ - ИФ) Хорста Зеехофера", канцлер Германии отвечать прямо не стала.

"Такой вопрос для меня не стоит", - отметила А.Меркель, добавив, что "отпуск есть отпуск".

По информации местных СМИ, А.Меркель проводит обычно летний отпуск в Южном Тироле вместе с мужем Йоахимом Зауэром. Так, последние несколько лет канцлер Германии ездит вместе с супругом в итальянские доломитовые Альпы, они останавливаются недалеко от города Больцано. Между тем, иногда они отправляются и к морскому побережью. В частности, они вместе с мужем однажды отдыхали на острове Искья.

Между тем, ранее на этой неделе европейские СМИ сообщали, что в этом году А.Меркель может вообще не поехать в отпуск. При этом, отмечалось, что ее супруг, вероятно, все же отправится на отдых, но в одиночестве. При этом официального подтверждения этой информации не приводилось.

В канцелярии канцлера ФРГ в среду отказались прокомментировать журналистам эти сообщения, заявив, что "не предоставляют информацию о личных планах канцлера".

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, ОТПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]