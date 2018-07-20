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Происшествия 20.07.2018 17:18

В Турции задержали причастную к ИГ дочь бывшего чеченского чиновника - СМИ

Полиция Турции задержала вдову убитого в 2016 году главаря ИГ Омара аш-Шишани (Тархана Батирашвили), Седу Дудуркаеву, сообщает в пятницу турецкая газета "Дейли сабах".

Помимо С.Дудуркаевой по подозрению в связях с ИГ задержали еще четверых человек. Позднее суд Стамбула постановил оставить под стражей четырех из пяти задержанных.

Как отмечает газета, С,Дудуркаева - дочь Асу Дудуркаева, который в прошлом занимал должность главы республиканского управления ФМС. В 2013 году глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об увольнении А.Дудуркаева, отметив, что так как дочь А.Дудуркаева находится в рядах террористов, он "не имеет морального права говорить с подчиненными о морали и нравственности".

О.аш-Шишани, как утверждает Пентагон, был ликвидирован в результате авиаудара на северо-востоке Сирии в марте 2016 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРРОРИСТ, ВДОВА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]