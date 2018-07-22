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ТЭК 22.07.2018 14:59

Сечин прогнозирует цену на нефть до конца года максимум $80 за баррель, в бюджете Роснефти $63

Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что цена на нефть до конца года будет находиться в существующих пределах.

"Для собственного бюджета мы исходим из цены в $63 за баррель. Сегодня мы видим цену порядка $75. Я думаю, что примерно в этих пределах цена и будет находиться - $75, максимум - $80 за баррель", - сказал он каналу "Россия 1".

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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]