Сечин прогнозирует цену на нефть до конца года максимум $80 за баррель, в бюджете Роснефти $63

Глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что цена на нефть до конца года будет находиться в существующих пределах.
"Для собственного бюджета мы исходим из цены в $63 за баррель. Сегодня мы видим цену порядка $75. Я думаю, что примерно в этих пределах цена и будет находиться - $75, максимум - $80 за баррель", - сказал он каналу "Россия 1".
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