Россельхознадзор с 24 июля запрещает поставки шампиньонов из Белоруссии.

Как сообщает служба, это сделано для того, чтобы предотвратить ввоз грибов из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго. Речь идет о свежих грибах.

Поводом для введения ограничения стало обнаружение в поставках из Белоруссии грибов, выращенных в Польше.

Согласно сообщению, 14 июля на ФКП "Долосцы-1" (Псковская область) на российско-белорусской границе проводился карантинный фитосанитарный контроль свежих шампиньонов, поступивших из Белоруссии. Общий вес партии составлял 4,608 тонны.

Продукция, производителем которой является ООО "Фрутэгмилк" (Минская обл.), была ввезена в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Главной госинспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии. "Однако при проведении контроля на четырех упаковках обнаружена маркировка, подтверждающая, что продукция произведена в Польше", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой о проведении расследования по этому факту и предоставления материалов по его результатам. Он также уточнил, что запрет будет действовать до проведения инспектирования белорусских предприятий - производителей шампиньонов.

По данным Россельхознадзора, в 2017 году из Белоруссии в РФ было ввезено 10 тыс. 674 тонны шампиньонов, в первой половине этого года - 8 тыс. 211 тонн.