Азербайджан и Россия подпишут договор о сотрудничестве в области спорта.
По данным российских СМИ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении договора о сотрудничестве между соответствующими госструктурами двух стран.
Документ приложен к распоряжению и опубликован на сайте правовой информации.
А.Азизов
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