Азербайджан и Россия подпишут договор о сотрудничестве в области спорта.

По данным российских СМИ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении договора о сотрудничестве между соответствующими госструктурами двух стран.

Документ приложен к распоряжению и опубликован на сайте правовой информации.

А.Азизов