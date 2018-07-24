Анталья в 2018 году проведет лучший летний туристический сезон в своей истории

Более 6,3 млн туристов посетили турецкую Анталью с начала летнего сезона, это лучший результат в истории курорта, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник.
"По данным властей курорта, по состоянию на 22 июня в аэропорты Антальи и Газипаши совокупно прибыло 6,35 млн иностранных туристов, что на 34% превысило показатели за тот же период прошлого года и на 5% превзошло результат 2014 года, который считается самым успешным в истории турецкого туризма. По прогнозам, Анталья закроет июль с показателем в 7 млн. туристов и примет по итогам года рекордные для себя 14 млн иностранных гостей", - рассказали в ассоциации.
При этом суммарный объем бронирования отелей курорта в июле на 25% больше, чем год назад, а уровень загрузки превышает 90%, а по некоторым отелям достигает 100%.
По данным Средиземноморской ассоциации отельеров, которые приводит АТОР, основными драйверами роста являются рынки России и Германии, которые выросли по сравнению с прошлым годом на 35% и 40% соответственно.
Анталью в 2017 году посетило почти 10,5 млн. иностранных туристов, в том числе 3,8 млн россиян. В этом году, по прогнозам, здесь отдохнут от 4 до 4,5 млн граждан РФ. За первые 5 месяцев 2018 года в Анталье побывало более 1 млн российских туристов.
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