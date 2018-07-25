Таджикистан просит руководство МВД РФ строго контролировать расследование убийства пятилетней таджикской девочки в Серпухове

Министр внутренних дел Таджикистана генерал-полковник Рамазон Рахимзода направил руководству МВД России телеграмму, в которой призвал взять под строгий контроль расследование жестокого убийства пятилетней таджикской девочки Хувайдо Тиллозода в городе Серпухов Московской области.
Р.Рахимзода призвал российских коллег приложить усилия по своевременному раскрытию преступления и привлечению к ответственности преступника, говорится в сообщении, сообщил в среду пресс-центр МВД республики.
В сообщении также отмечается, что МВД Таджикистана находится в контакте с российскими коллегами по этому делу.
Как сообщалось, 22 июля с детской площадки в Серпухове пропала пятилетняя девочка. Незамедлительно были организованы ее поиски, но, несмотря на все усилия волонтеров отряда "Лиза Алерт", найти живым ребенка не удалось - была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшей девочки. Позднее был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - житель Серпуховского района Московской области Александр Сёмин.
Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в надругательстве и убийстве девочки жителя Серпуховского района, сообщила накануне представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
По данному факту расследуется уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), А.Семину грозит максимальный срок наказания, вплоть до пожизненного заключения.
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