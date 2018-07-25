Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9855 RUR   0.0269 GBR   2.2346 TRY   0.3483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 44° Завтра 26° 36° 27 Июл 25° 35° 28 Июл 24° 36°

СНГ 25.07.2018 16:45

Таджикистан просит руководство МВД РФ строго контролировать расследование убийства пятилетней таджикской девочки в Серпухове

Министр внутренних дел Таджикистана генерал-полковник Рамазон Рахимзода направил руководству МВД России телеграмму, в которой призвал взять под строгий контроль расследование жестокого убийства пятилетней таджикской девочки Хувайдо Тиллозода в городе Серпухов Московской области.

Р.Рахимзода призвал российских коллег приложить усилия по своевременному раскрытию преступления и привлечению к ответственности преступника, говорится в сообщении, сообщил в среду пресс-центр МВД республики.

В сообщении также отмечается, что МВД Таджикистана находится в контакте с российскими коллегами по этому делу.

Как сообщалось, 22 июля с детской площадки в Серпухове пропала пятилетняя девочка. Незамедлительно были организованы ее поиски, но, несмотря на все усилия волонтеров отряда "Лиза Алерт", найти живым ребенка не удалось - была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшей девочки. Позднее был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - житель Серпуховского района Московской области Александр Сёмин.

Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в надругательстве и убийстве девочки жителя Серпуховского района, сообщила накануне представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), А.Семину грозит максимальный срок наказания, вплоть до пожизненного заключения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, УБИЙСТВО, МВД


Похожие новости


Россия продолжит направлять в школы Таджикистана своих преподавателей, сообщил Медведев Медведев и Рахмон на встрече в Душанбе обсудили стратегическое взаимодействие РФ и Таджикистана Лукашенко посетит Россию и Таджикистан Рахмон: россияне поддержали курс Путина на модернизацию и укрепление международного авторитета РФ Таджикский лидер соболезнует в связи с крушением самолета в Подмосковье Патрушев обсудил с президентом Таджикистана сотрудничество двух стран в вопросах безопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]