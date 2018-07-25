Ракетные катера ВМС Ирана вошли в Баку для участия в Кубке моря - 2018

Ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Ирана прибыли в среду в Баку для участия в международном состязании «Кубок моря - 2018», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«Кубок моря - 2018» состоится в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.
Ф.Исазаде
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