Ракетные катера ВМС Ирана вошли в Баку для участия в Кубке моря - 2018

Ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Ирана прибыли в среду в Баку для участия в международном состязании «Кубок моря - 2018», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Кубок моря - 2018» состоится в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.

Ф.Исазаде