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Регион 25.07.2018 15:49

Ракетные катера ВМС Ирана вошли в Баку для участия в Кубке моря - 2018

Ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Ирана прибыли в среду в Баку для участия в международном состязании «Кубок моря - 2018», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Кубок моря - 2018» состоится в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, ВМС, КАТЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]