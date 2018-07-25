Банки в Азербайджане сократили в I полугодии чистую прибыль в 2,3 раза

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за I-ое полугодие 2018 года составила 36,3 млн манатов, что в 2,3 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
В январе-июне 2018 года процентные доходы банков составили 843,3 млн манатов (спад на 16,3% по сравнению с январем-июнем 2017 года - ИФ), в том числе 584,3 млн манатов по выданным кредитам (спад на 22,14%).
Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 249,5 млн манатов (спад на 45,8%).
Процентные расходы банков в январе-июне 2018 года составили 299 манатов (спад на 38,1%), в том числе по депозитам – 189,8 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 485,1 млн манатов (рост на 1,9%).
Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам I-го полугодия составила 308,6 млн манатов (спад на 39,4% по сравнению с январем-июнем 2017 года - ИФ), выплаты по налогу на прибыль - 15 млн манатов. При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 258,4 млн манатов (в первом полугодии 2017 года на эти цели банки направили 408,9 млн манатов - ИФ). В результате чистая прибыль банковского сектора в январе-июне 2018 года составили 36,3 млн манатов.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль банков в Азербайджане в 2017 году составила 883,6 млн манатов.
А.Азизов
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