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Регион 26.07.2018 18:42

Слуцкий собирается в Тегеран на встречу с Лариджани

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в ближайшее время посетит Иран, где проведет переговоры с председателем парламента Али Лариджани.

"Я намерен в ближайшие дни быть в Иране, поведу переговоры со спикером Исламского совета, господином Али Лариджани по поводу в том числе второй исламабадской конференции в Тегеране, и о совещании спикеров парламентов стран Евразии в Турции, оно будет в начале октября", - сказал Л.Слуцкий в четверг журналистам.

"Мы обсудим вопросы и более серьезные, я думаю что 2-3 сентября в Волгограде мы проведем заседание большой российско-иранской межпарламентской комиссии под сопредседательством Вячеслава Викторовича Володина и Али Лариджани, это находится сейчас в процессе согласования", - добавил он.

По его словам, также планируется обсудить сотрудничество регионов двух стран, строительство российских предприятий и портовой инфраструктуры на Каспии, и другие вопросы.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПАРЛАМЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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