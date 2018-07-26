Слуцкий собирается в Тегеран на встречу с Лариджани

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в ближайшее время посетит Иран, где проведет переговоры с председателем парламента Али Лариджани.

"Я намерен в ближайшие дни быть в Иране, поведу переговоры со спикером Исламского совета, господином Али Лариджани по поводу в том числе второй исламабадской конференции в Тегеране, и о совещании спикеров парламентов стран Евразии в Турции, оно будет в начале октября", - сказал Л.Слуцкий в четверг журналистам.

"Мы обсудим вопросы и более серьезные, я думаю что 2-3 сентября в Волгограде мы проведем заседание большой российско-иранской межпарламентской комиссии под сопредседательством Вячеслава Викторовича Володина и Али Лариджани, это находится сейчас в процессе согласования", - добавил он.

По его словам, также планируется обсудить сотрудничество регионов двух стран, строительство российских предприятий и портовой инфраструктуры на Каспии, и другие вопросы.