Россияне будут ждать от футбольной сборной побед на новых турнирах - Путин

Российские футболисты на чемпионате мира 2018 года доказали, что могут побеждать, страна ждет от них новых достижений на предстоящих турнирах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы на вас очень рассчитываем, вы сказали, что умеете побеждать, и мы ждем от вас, безусловно, вы сами это сделали, теперь все от вас ждут новых побед, ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах в будущем", - сказал В.Путин в субботу на церемонии вручения госнаград и почетных грамот членам российской сборной по футболу, пробившейся в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Болельщики и вся страна, отметил президент, верят в сборную, гордятся ею и горячо болеет за нее.

В.Путин обещал продолжать создавать условия для развития футбола и спорта в целом, в том числе эффективно использовать уже построенные объекты.

"Они станут основой сети детских футбольных центров, площадкой для повышения мастерства воспитанников спортшкол, футбольных академий, своего рода кузницей кадров для нашего главного национального футбольного турнира - чемпионата России. И, конечно, рассчитываем, что здесь зажгутся новые яркие звезды нашего и мирового футбола, которые в свое время составят нашу национальную сборную и прославят страну", - сказал глава государства.

И добавил: "Ну, а пока, уважаемые друзья, ответственность за спортивную честь Отечества безусловно лежит на вас".