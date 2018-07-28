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Происшествия 28.07.2018 17:21

В Азербайджане горят Алтыагаджский национальный парк и лесные угодья в ряде районов

Пожар начался в субботу на территории Алтыагаджского национального парка в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) республики.

«Начавшийся примерно в 14:00 часов дня на территории села Кохне Гушчу Сиазаньского района пожар в связи с сильной ветренной погодой перекинулся на территорию Алтыагаджского национального парка», - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники МЭПР и силы МЧС Азербайджана.

В настоящее время предпринимаются оперативные меры по локализации огня.

Также лесные возгорания произошли на территориях блин поселков Гонагкенд и Гырлар Губинского района и Иснов Сиазаньского района, говорится в субботу в информации на сайте МЧС Азербайджана.

К тушению огня привлечены подразделения противопожарной службы МЧС с использованием двух вертолетов «МИ-17», а также сотрудники МЭПР и местных исполнительных властей.

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАР, ЛЕСА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]