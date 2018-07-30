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Происшествия 30.07.2018 12:28

Премьер Азербайджана предотвратил попытку суицида в Баку – пресс-служба кабмина

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов в понедельник в Баку пресек попытку суицида со стороны гражданина Яшара Ахмедова, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Уроженец Товузского района (запад Азербайджана) Яшар Ахмедов пытался свести счеты с жизнью на почве семейного конфликта, забравшись на мост около станции метро "Кероглу" в Баку. Попытка суицида Я.Ахмедова привела к изменению движения автотранспорта в другое направление.

«Утром по дороге на работу премьер-министру сообщили, что один человек пытается совершить суицид на мосту. Н.Мамедов дал поручение ехать к месту происшествия»,- отметили в кабмине.

Премьеру организовали телефонную связь с Я.Ахмедовым. "Я.Ахмедов рассказал премьер-министру, что у него двое детей, их мать увезла детей в неизвестном направлении, и он не может найти их. По этой причине он хочет свести счеты с жизнью. Н.Мамедов пообещал Я.Ахмедову, что его проблемой займутся соответствующие структуры и окажут всевозможную помощь, но для этого ему нежно воздержаться от суицида»,- отметили в правительстве.

Н.Мамедов также пригласил Я.Ахмедова в кабмин для детального изучения его вопроса. «Премьер-министр дал поручения Госкомитету по проблемам семьи, женщин и детей изучить вопрос и узнать, где находятся дети Я.Ахмедова», - отметили в кабмине.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕМЬЕР, СУИЦИД, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]