Премьер Азербайджана предотвратил попытку суицида в Баку – пресс-служба кабмина

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов в понедельник в Баку пресек попытку суицида со стороны гражданина Яшара Ахмедова, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.
Уроженец Товузского района (запад Азербайджана) Яшар Ахмедов пытался свести счеты с жизнью на почве семейного конфликта, забравшись на мост около станции метро "Кероглу" в Баку. Попытка суицида Я.Ахмедова привела к изменению движения автотранспорта в другое направление.
«Утром по дороге на работу премьер-министру сообщили, что один человек пытается совершить суицид на мосту. Н.Мамедов дал поручение ехать к месту происшествия»,- отметили в кабмине.
Премьеру организовали телефонную связь с Я.Ахмедовым. "Я.Ахмедов рассказал премьер-министру, что у него двое детей, их мать увезла детей в неизвестном направлении, и он не может найти их. По этой причине он хочет свести счеты с жизнью. Н.Мамедов пообещал Я.Ахмедову, что его проблемой займутся соответствующие структуры и окажут всевозможную помощь, но для этого ему нежно воздержаться от суицида»,- отметили в правительстве.
Н.Мамедов также пригласил Я.Ахмедова в кабмин для детального изучения его вопроса. «Премьер-министр дал поручения Госкомитету по проблемам семьи, женщин и детей изучить вопрос и узнать, где находятся дети Я.Ахмедова», - отметили в кабмине.
Ф.Исазаде
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