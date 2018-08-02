Азербайджан в сентябре запустит спутник Azerspace-2 - глава Azerkosmos

Запуск на орбиту азербайджанского телекоммуникационного спутника "Azerspace-2" намечен на сентябрь 2018 года, сообщил глава ОАО «Azerkosmos» Рашад Набиев.

"В настоящее время Azerkosmos оказывает услуги клиентам посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky». Однако, в сентябре текущего года мы планируем запустить на орбиту второй телекоммуникационный спутник - Azerspace-2", - заявил Р.Набиев в эфире американского радиошоу «The John Batchelor Show».

По его словам, среди клиентов "Azerkosmos" - интернет-провайдеры, мобильные операторы, госагентства, горнодобывающие компании из стран Африки, вещательные компании и госучреждения стран Ближнего Востока, а также компании из Центральной Азии и Европы.

«В то же время посредством спутника «Azersky» мы оказываем услуги различным компаниям по всему миру, включая многие американские компании, в том числе и Google», - отметил он.

Как сообщалось, ОАО "Azerkosmos" и "Airanespace" в декабре 2015 года подписали контракт по запуску на геостационарную орбиту спутника "Azerspace-2". По договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Azerkosmos заключил контракт с компанией "Space Systems/Loral" (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2". Стоимость контракта составляет $191,36 млн. Финансирование проекта создания спутника «Azerispace-2» будет осуществляться за счет долгосрочной и льготной кредитной линии Канадского агентства по развитию экспорта (Export Development Canada, EDC).

Как сообщалось, спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). В мае 2010 года министерство подписало контракт с американской Orbital Sciences Corporation по производству спутника.

Азербайджан также подписал долгосрочный арендный договор с малазийской компанией "MEASAT" об использовании орбитальной позиции для спутника связи Azerspace-1. Общая стоимость "Azerspace-1" составляет $233 млн.

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

Н.Аббасова