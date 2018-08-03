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ТЭК 03.08.2018 22:14

Иран увеличил экспорт нефти на 8,8% за четыре месяца

Объем экспорта нефти из Ирана составлял в среднем 2,3 млн баррелей в сутки (б/с) за четыре месяца текущего года по иранскому календарю (21 марта - 22 июля).

В прошлом году среднесуточный экспорт равнялся 2,115 млн б/с. Таким образом, он увеличился на 185 тыс. б/с, или примерно на 8,8%, сообщает агентство Shana.

По сообщениям правительства и данным по отслеживанию судов, поставки нефти из Ирана основным азиатским потребителям в мае выросли до самого высокого уровня за восемь месяцев.

Министр нефти Индии Дхармендра Прадхан заявил, что потребление его страной иранской нефти подскочило почти на 50% в июне, сообщает Mehr News.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]