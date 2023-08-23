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ТЭК 23.08.2023 21:58

Иран к концу лета планирует увеличить добычу нефти до 3,4 млн б/с

Добыча нефти в Иране достигла уровня в 3,3 млн баррелей в сутки, приводит иранское агентство Shana слова нефтяного министра страны Джавада Оуджи.

По его словам, к концу лета производство нефти в Иране достигнет 3,4 млн б/с, при этом производственные мощности в стране составляют 3,8 млн б/с.

Как говорится в отчете ОПЕК, куда входит Иран, добыча нефти в стране в 2023 году находится на уровне примерно 2,5 млн б/с, в мае Иран добывал 2,7 млн б/с, в июле - 2,8 млн б/с. Это данные вторичных источников информации, которые использует ОПЕК для своего отчета. В документе также публикуются данные по добыче, которые страны сами направляют в секретариат, но цифры по Ирану не публикуются.

Иран является членом ОПЕК и ОПЕК+, которая ограничивает нефтедобычу, но не является участником соглашения, поскольку его добыча ограничена американскими санкциями с 2018 года. До их введения Иран добывал 3,8-3,9 млн б/с.

Оуджи сказал, что министерство нефти и министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли совместно реализуют план по сокращению загрязнения воздуха. Производство электромобилей (EV) для парка общественного транспорта входит в число проектов, которые реализуют два министерства, пояснил он, добавив, что министерство нефти предоставит кредит, равный сэкономленному топливу по цене нефти, продаваемой на условиях FOB в Персидском заливе, для тех, кто инвестирует в этот сектор.

Приоритет будет отдаваться такси и пикапам, отметил министр, добавив, что проект поможет снизить загрязнение воздуха.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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