Жертвами крушения вертолета в Красноярском крае стали 17 человек - источник

В Красноярском крае разбился вертолет, перевозивший пассажиров, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Вертолет Ми-8 (авиакомпании) "ЮТэйр" выполнял рейс в районе населенного пункта Игарка и потерпел крушение сразу после вылета. На борту находилось 15 пассажиров и два пилота. Предварительно все погибли", - сказал источник.