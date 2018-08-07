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Религия 07.08.2018 18:27

УМК получит 2 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы мечети Тезе Пир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Управлению мусульман Кавказа из госбюджета 2 млн манатов на реконструкцию и ремонтно-восстановительные работы мечети Тезе Пир.

Средства на реконструкцию и ремонтно-восстановительные работы выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]