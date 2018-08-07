УМК получит 2 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы мечети Тезе Пир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Управлению мусульман Кавказа из госбюджета 2 млн манатов на реконструкцию и ремонтно-восстановительные работы мечети Тезе Пир.
Средства на реконструкцию и ремонтно-восстановительные работы выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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