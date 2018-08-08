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Это интересно 08.08.2018 17:39

Вильнюс запустил туристическую рекламную кампанию с сексуальным подтекстом

Вильнюс запустил туристическую рекламную кампанию с сексуальным подтекстом, это вызвало недовольство католической общины, сообщает издание Daily Mail.

"Литовское рекламное агентство Go Vilnius создало по заказу властей города рекламу столицы для привлечения иностранных туристов со слоганом, имеющим сексуальный подтекст, - "Вильнюс - точка G Европы. Никто не знает, где она находится, но когда ты её находишь - это просто восхитительно". Его разместили на фотографии нескромного содержания, где девушка на простыне в виде карты Европы схватилась одной рукой за Литву", - пишет портал.

По словам авторов рекламы, они решили не восхвалять Вильнюс, а согласиться с тем, что в Европе не все знают, где он находится и чем так привлекателен.

"Когда дело доходит до привлечения туристов в страну, мы сталкиваемся с высоким уровнем конкуренции с другими европейскими странами, которые вкладывают в рекламу много денег", - цитирует портал менеджера агентства Ингу Романовскине.

Рекламой города оказались недовольны местные католики, в первую очередь потому, что в конце сентября Литву посетит Папа римский Франциск. Литовские священники выразили обеспокоенность тем, что в рекламе затрагивалась тема секса, которая дает неправильное представление о столице.

По данным издания, правительство Литвы попросило муниципалитет Вильнюса отложить запуск рекламной кампании до окончания визита Папы, однако решение оставило за властями столицы.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ВИЛЬНЮС, ТУРИЗМ, РЕКЛАМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]