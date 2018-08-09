Бакинский международный аэропорт в январе-июле увеличил пассажиропоток на 14%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-июле 2018 года обслужил 2,5 млн пассажиров, что на 14% больше показателя аналогичного периода 2017 года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"За отчетный период на долю AZAL пришлось 1 млн 70 тыс. тыс. пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г.) – 259 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении.
По данным AZAL, в январе-июле 2018 года на международных рейсах перевезено 2 млн 150 тыс. пассажиров (86% от пассажиропотока). От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 33%, Buta Airways – 12%.
В настоящее время бакинский аэропорт обслуживает более 30 авиакомпаний по свыше 40 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Анталья, Шарджа, Киев, Багдад, Тегеран, Бодрум и Тель-Авив. По этим направлениям в январе-июле полеты совершили 371 тыс. пассажир.
Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м. В 2017 году бакинский аэропорт обслужил 4,06 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов.
Н.Аббасова
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