Пассажиропоток Бакинского аэропорта в I кв. вырос в 1,4 раза

Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку в I-ом квартале 2024 года увеличился на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 464 тыс. человек.

По информации пресс-службы воздушной гавани, в январе-марте текущего года 39 авиакомпаний, из которых 15 лоукостеров, совершили 12 378 рейсов.

В первом квартале на международных маршрутах перевезено 1 млн 319 тыс. человек (+43,5%). При этом иностранными авиакомпаниями обслужено 656 тыс. человек, авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) - 662 тыс. пассажиров.

Самыми популярными международными направлениями в отчетном периоде являлись Стамбул, Абу-Даби, Тбилиси, Дубай и Москва.

В направлении Нахчывана перевезено свыше 144 тыс. пассажиров.

Кроме того, количество транзитных пассажиров по сравнению с январем-мартом прошлого года увеличилось на 82,7% и превысило 72 тыс. человек.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 8 международных аэропортов в различных регионах страны.

Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку за 2023 год увеличился на 33% по сравнению с 2022 годом – достигнув рекордных 5,85 млн человек.

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