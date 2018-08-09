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Социум 09.08.2018 16:44

Азербайджан заплатит The Boston Consulting Group около 1,3 млн евро в рамках I этапа разработки генплана Баку

Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджана заплатит The Boston Consulting Group (BCG) 1 млн 285 тыс. евро за участие в I-ом этапе работ по подготовке генплана Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Как сообщалось ранее, Госкомитет градостроительства и архитектуры привлек Boston Consulting Group привлек к подготовке генерального плана города Баку.

Госкомитет с BCG планирует организовать процесс разработки генплана Баку в два этапа.

На первом этапе будет проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.

На втором этапе будет дорабатываться генплан столицы с привлечением авторитетных градостроительных, архитектурных, инжиниринговых компаний и экспертов на основе требований, разработанных на первом этапе.

После согласования генплана с соответствующими госорганами и проведения общественных обсуждений, документ будет представлен для утверждения в кабинет министров. Новый генплан будет рассчитан на 20 лет.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана распорядился о выделении Госкомитету по градостроительству и архитектуре из госбюджета 4 млн манатов ($2,3 млн). Средства выделены из резервного фонда президента, предусмотренных в госбюджете на 2018 год и будут направлены на привлечение авторитетной международной компании в качестве консультанта для организации работ по подготовке генерального плана города Баку.

А.Азизов

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Тэги: ГЕНПЛАН, КОНСУЛЬТАНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]