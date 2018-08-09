Баку и Москва готовят дорожную карту развития сотрудничества в сфере транспорта – Минтранс РФ

Заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников обсудил в Азербайджане вопрос разработки "дорожной карты" по развитию двустороннего сотрудничества в сфере транспорта.

"А.Лушников на встречах с руководством Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и других государственных органов и организаций, прошедших 7-8 августа, обсуждал ряд актуальных вопросов", - отмечается в сообщении Минтранса РФ.

Речь шла о проекте Дорожной карты по развитию сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере транспорта.

"Данная карта является частью Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского взаимодействия, и предусматривает подготовку ряда отраслевых двусторонних документов", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов