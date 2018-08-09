Баку и Москва готовят дорожную карту развития сотрудничества в сфере транспорта – Минтранс РФ

Заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников обсудил в Азербайджане вопрос разработки "дорожной карты" по развитию двустороннего сотрудничества в сфере транспорта.
"А.Лушников на встречах с руководством Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и других государственных органов и организаций, прошедших 7-8 августа, обсуждал ряд актуальных вопросов", - отмечается в сообщении Минтранса РФ.
Речь шла о проекте Дорожной карты по развитию сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере транспорта.
"Данная карта является частью Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского взаимодействия, и предусматривает подготовку ряда отраслевых двусторонних документов", - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта
Президент Алиев утвердил Госпрограмму обязательной диспансеризации детей в Азербайджане до 2023 года
43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля 2019 года
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Эскалация напряженности на границе сектора Газа увеличивает риск масштабной конфронтации - МИД РФ
Хельсинкская комиссия США призвала Белоруссию освободить задержанных журналистов
Санкции США против Ирана негативно скажутся на режиме нераспространения - МИД РФ
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений