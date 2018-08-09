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Транспорт и связь 09.08.2018 18:32

Баку и Москва готовят дорожную карту развития сотрудничества в сфере транспорта – Минтранс РФ

Заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников обсудил в Азербайджане вопрос разработки "дорожной карты" по развитию двустороннего сотрудничества в сфере транспорта.

"А.Лушников на встречах с руководством Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и других государственных органов и организаций, прошедших 7-8 августа, обсуждал ряд актуальных вопросов", - отмечается в сообщении Минтранса РФ.

Речь шла о проекте Дорожной карты по развитию сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере транспорта.

"Данная карта является частью Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского взаимодействия, и предусматривает подготовку ряда отраслевых двусторонних документов", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ТРАНСПОРТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]