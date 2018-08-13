Узбекистанец погиб, десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Казахстане

В Туркестанской области Казахстана в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Алматы-Ташкент-Термез скончался гражданин Узбекистана, еще 10 человек пострадали, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел.
"10 пострадавших, водитель и пассажиры автобуса, среди которых трое граждан Казахстана и семь граждан Узбекистана, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Казыгуртского и Сарыагашского районов области", - говорится в сообщении.
По данным полиции, пассажирский автобус, следовавший из Шымкента в Сарыагаш, въехал "в заднюю часть грузовой автомашины".
По данному факту ведется досудебное расследование, назначены экспертизы.
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