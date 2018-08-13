Узбекистанец погиб, десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Казахстане

В Туркестанской области Казахстана в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Алматы-Ташкент-Термез скончался гражданин Узбекистана, еще 10 человек пострадали, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел.

"10 пострадавших, водитель и пассажиры автобуса, среди которых трое граждан Казахстана и семь граждан Узбекистана, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Казыгуртского и Сарыагашского районов области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пассажирский автобус, следовавший из Шымкента в Сарыагаш, въехал "в заднюю часть грузовой автомашины".

По данному факту ведется досудебное расследование, назначены экспертизы.