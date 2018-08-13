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Происшествия 13.08.2018 09:38

Узбекистанец погиб, десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Казахстане

В Туркестанской области Казахстана в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Алматы-Ташкент-Термез скончался гражданин Узбекистана, еще 10 человек пострадали, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел.

"10 пострадавших, водитель и пассажиры автобуса, среди которых трое граждан Казахстана и семь граждан Узбекистана, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Казыгуртского и Сарыагашского районов области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пассажирский автобус, следовавший из Шымкента в Сарыагаш, въехал "в заднюю часть грузовой автомашины".

По данному факту ведется досудебное расследование, назначены экспертизы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВТОБУС, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]