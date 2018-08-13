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Происшествия 13.08.2018 17:05

В Азербайджане в суд передали уголовное дело по факту пожара в Республиканском наркологическом центре, в котором погибли 25 человек

В Азербайджане завершено предварительное расследование по уголовному делу по факту пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, в котором погибли 25 человек.

"Предварительное расследование по данному делу завершено, все материалы переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В ближайшее время будет объявлено о сроках начала судебного заседания по этому делу", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.

Как сообщалось ранее, пожар начался 2 марта 2018 года в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека, четырех пострадавших госпитализировали.

Поджог совершил Магомед Мамедов, который проходил лечение в центре. Он признался в содеянном на допросе. По его словам, он совершил поджог из-за того, что не хотел лечиться.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАРКОДИСПАНСЕР, ПОЖАР, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]