В Азербайджане в суд передали уголовное дело по факту пожара в Республиканском наркологическом центре, в котором погибли 25 человек

В Азербайджане завершено предварительное расследование по уголовному делу по факту пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, в котором погибли 25 человек.

"Предварительное расследование по данному делу завершено, все материалы переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В ближайшее время будет объявлено о сроках начала судебного заседания по этому делу", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.

Как сообщалось ранее, пожар начался 2 марта 2018 года в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека, четырех пострадавших госпитализировали.

Поджог совершил Магомед Мамедов, который проходил лечение в центре. Он признался в содеянном на допросе. По его словам, он совершил поджог из-за того, что не хотел лечиться.

А.Азизов