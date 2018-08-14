ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги из госбюджета 4,7 млн манатов на строительство автодорог в Физулинском районе.
В частности, средства выделены на строительство автодорог, соединяющих автомагистраль Гаджикабул-Бахрамтепе-Миндживан с селами Ахмедалылар, Керимбейли, Ашагы Яглывенди, Араз Зергер Физулинского района.
Эти автодороги соединяют 4 населенных пункта с населением 15 тыс. человек.
Средства на строительство автодорог будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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