В российские вузы в 2018 году по квоте поступили более 200 граждан Азербайджана

Более 200 азербайджанских граждан в 2018 году стали студентами российских вузов в рамках квоты правительства РФ, сказал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.
«Почти 1 тыс. молодых людей из Азербайджана изъявили желание учиться в российских вузах. Из них мы отобрали 205 самых лучших», - сказал В.Денисов во вторник на встрече со студентами.
По его словам, студенты из Азербайджана будут получать образование в различных регионах и городах России по специальностям, которые выбрала азербайджанская сторона.
Он отметил, что комиссия по отбору студентов состояла из 10 человек, в том числе, четыре человека представляли министерство образование Азербайджана.
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, в свою очередь, отметил, что уровень образования в России высокий, и эти показатели динамично растут.
«Дело не во внешних показателях роста, а в росте уровня образования, которое дается в РФ. Сегодня, количество студентов в РФ из Азербайджана исчисляется тысячами. Эти студенты, по завершению учебы в России, становятся дополнительным мостом в азербайджано-российских отношениях», - отметил дипломат.
Студенты из Азербайджана, отобранные в рамках квоты, получают право на бесплатное обучение в российских вузах.
Ф.Исазаде
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