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Спорт 16.08.2018 12:20

Сборная Азербайджана в августовском рейтинге ФИФА сохранила 105-ое место

Сборная Азербайджана сохранила свои позиции в обновленном августовском рейтинге ФИФА - 105-ое место.

В активе сборной Азербайджана 321 очко

Лидером рейтинга стала сборная Франция (1726 очков), на второе место переместилась Бельгия (1726), на третье - Бразилия (1657).

Украина в рейтинге занимает 35-ое место, Турция - 38-ое, Россия – 49-ое, Грузия – 96-ое, Армения - 100-ое, Казахстан – 116-ое место.

А.Азизов

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Тэги: ФИФА, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]