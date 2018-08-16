Сборная Азербайджана в августовском рейтинге ФИФА сохранила 105-ое место

Сборная Азербайджана сохранила свои позиции в обновленном августовском рейтинге ФИФА - 105-ое место.
В активе сборной Азербайджана 321 очко
Лидером рейтинга стала сборная Франция (1726 очков), на второе место переместилась Бельгия (1726), на третье - Бразилия (1657).
Украина в рейтинге занимает 35-ое место, Турция - 38-ое, Россия – 49-ое, Грузия – 96-ое, Армения - 100-ое, Казахстан – 116-ое место.
А.Азизов
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