Президент Азербайджана выразил генсеку ООН соболезнование в связи с кончиной Кофи Аннана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование генеральному секретарю Организации Объединенных наций Антониу Гутерришу в связи с кончиной бывшего генсека ООН Кофи Аннана, сообщает сайт главы государства.

«Известие о кончине 7-го генерального секретаря ООН, видного политического деятеля Кофи Аннана вызвало у меня чувство глубокой скорби», - сказано в соболезновании.

И.Алиев подчеркнул, что возглавлявший долгие годы ООН К.Аннан внес важный вклад в дело обеспечения мира и стабильности на планете, предотвращения глобальных угроз, в обеспечение продолжительного развития.

«Кофи Аннан имеет особые заслуги в углублении сотрудничества между Азербайджаном и ООН во всех направлениях», - отметил президент Азербайджана.