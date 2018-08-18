Президент Азербайджана выразил генсеку ООН соболезнование в связи с кончиной Кофи Аннана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование генеральному секретарю Организации Объединенных наций Антониу Гутерришу в связи с кончиной бывшего генсека ООН Кофи Аннана, сообщает сайт главы государства.
«Известие о кончине 7-го генерального секретаря ООН, видного политического деятеля Кофи Аннана вызвало у меня чувство глубокой скорби», - сказано в соболезновании.
И.Алиев подчеркнул, что возглавлявший долгие годы ООН К.Аннан внес важный вклад в дело обеспечения мира и стабильности на планете, предотвращения глобальных угроз, в обеспечение продолжительного развития.
«Кофи Аннан имеет особые заслуги в углублении сотрудничества между Азербайджаном и ООН во всех направлениях», - отметил президент Азербайджана.
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