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Внешняя политика 18.08.2018 22:38

Президент Азербайджана выразил генсеку ООН соболезнование в связи с кончиной Кофи Аннана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование генеральному секретарю Организации Объединенных наций Антониу Гутерришу в связи с кончиной бывшего генсека ООН Кофи Аннана, сообщает сайт главы государства.

«Известие о кончине 7-го генерального секретаря ООН, видного политического деятеля Кофи Аннана вызвало у меня чувство глубокой скорби», - сказано в соболезновании.

И.Алиев подчеркнул, что возглавлявший долгие годы ООН К.Аннан внес важный вклад в дело обеспечения мира и стабильности на планете, предотвращения глобальных угроз, в обеспечение продолжительного развития.

«Кофи Аннан имеет особые заслуги в углублении сотрудничества между Азербайджаном и ООН во всех направлениях», - отметил президент Азербайджана.

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Тэги: ООН, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]