Санкции в отношении РФ останутся в силе до того момента, пока Россия не продемонстрирует изменения в своем поведении, говорит советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
"Что касается санкций США против России - санкции остаются в силе и будут оставаться в силе до того момента, пока не наступят определенные изменения в поведении России", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
Советник президента США отметил, что за последние несколько недель были введены дополнительные санкции, некоторые из них связаны с КНДР относительно незаконной торговли. Также, по его словам, под санкциями находятся отдельные физические лица РФ в связи с незаконным использованием химического оружия в Великобритании.
"Сейчас мы должны провести 90-дневный пересмотр... прекратила ли Россия химическую программу и удовлетворила ли требования международных инспекторов... Мы рассматриваем, что необходимо сделать, каковы наши обязательства", - сказал он.
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