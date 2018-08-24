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СНГ 24.08.2018 16:45

Антироссийские санкции будут действовать, пока в поведении Москвы не произойдут "определенные изменения" - Болтон

Санкции в отношении РФ останутся в силе до того момента, пока Россия не продемонстрирует изменения в своем поведении, говорит советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Что касается санкций США против России - санкции остаются в силе и будут оставаться в силе до того момента, пока не наступят определенные изменения в поведении России", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Советник президента США отметил, что за последние несколько недель были введены дополнительные санкции, некоторые из них связаны с КНДР относительно незаконной торговли. Также, по его словам, под санкциями находятся отдельные физические лица РФ в связи с незаконным использованием химического оружия в Великобритании.

"Сейчас мы должны провести 90-дневный пересмотр... прекратила ли Россия химическую программу и удовлетворила ли требования международных инспекторов... Мы рассматриваем, что необходимо сделать, каковы наши обязательства", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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