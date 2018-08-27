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Бизнес и законодательство 27.08.2018 16:06

Iteca Caspian проведет до конца 2018г в Азербайджане 11 международных выставок

Компания Iteca Caspian, специализирующаяся на проведении выставок, планирует провести в сентябре-декабре 2018 года в Азербайджане 11 международных выставок и одну конференцию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Стартует сезон с 1-ой Азербайджанской международной выставки «Подарки и Промо-продукция» Gift&Promo Fair и 1-ой Азербайджанской международной выставки «Реклама и Печатное Производство» Adprint. Выставки пройдут 20-22 сентября в Boulevard Hotel Baku.

Далее выставочный сезон продолжит 3-я Азербайджанская Международная оборонная выставка ADEX 2018. В этом году выставка займет 3 павильона и открытую площадку Баку Экспо Центра. С национальными группами на выставке ADEX 2018 выступят Азербайджан, Турция, Россия, Израиль, Республика Беларусь, Сербия, Украина, Франция и другие страны. Образцы ракетных систем для сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, военных морских судов, парашютного снаряжения, авиационной техники, систем БЛА, стрелкового и артиллерийского оружия, а также различного рода боеприпасов, симуляторов и многое другое представят ведущие компании из Италии, Болгарии, Китая, Нидерландов, Литвы и других стран.

Наряду с другими секторами в этом году широко будет представлен сектор военно-авиационной промышленности, в котором примут участие такие всемирно известные корпорации как «МИГ», «Сухой», «Leonardo», ОАК, «Мотор Сич», «Российские вертолеты», «Aeronautics Group».

Также в осенний выставочный календарь включены традиционные ежегодные выставки: 12-я Азербайджанская международная выставка «Образование» Education 2018, 12-я Азербайджанская международная выставка «Карьера» Career 2018, 24-я Азербайджанская международная выставка «Строительство» BakuBuild Azerbaijan 2018, Каспийская международная выставка «Мебель, Интерьер и Дизайн» Caspian MebelExpo, 11-я Международная выставка «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» Aquatherm Baku, 11-я Каспийская международная выставка «Охрана, Безопасность и Средства Спасения» CIPS, 9-я Азербайджанская международная выставка в области охраны окружающей среды Caspian Ecology, 24-я Азербайджанская международная выставка и конференция «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» Bakutel 2018.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЫСТАВКИ, АНОНС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]