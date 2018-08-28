Индия планирует заменить поставки американских товаров в Китай своей продукцией

Правительство Индии составило список товаров, которые страна может экспортировать в Китай, чтобы заместить поставки из США.
В этот перечень вошло более 40 видов продукции, включая свежий виноград, хлопковый пух, табак и другие, сообщил агентству Bloomberg информированный источник. Еще как минимум 80 видов товаров имеют высокий потенциал экспорта в Китай.
Затраты Китая на импорт некоторых видов товаров из США существенно выросли на фоне торговых споров двух стран и введения новых пошлин.
КНР на данный момент является крупнейшим торговым партнером Индии, при этом индийский дефицит в торговле с Китаем составляет $63 млрд, и в Дели рассчитывают, что новая программа экспорта может сократить этот разрыв.
Правительство Индии также поручило отдельным министерствам и ведомствам проработать стратегию повышения производства и экспорта в тех отраслях, где у Индии есть явные преимущества перед другими странами в отношении поставок в Китай.
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