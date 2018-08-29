Президент Азербайджана утвердил состав Наблюдательного совета Фонда молодежи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Фонда молодежи, сообщает сайт главы государства.

Председателем Наблюдательного совета назначен завотделом по молодежной политике и спорту администрации президента Азербайджана Юсиф Мамедалиев.

Также в совет вошли представители различных министерств и общественных организаций.

В целом, НС состоит из 9 человек.

Ф.Исазаде