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Социум 29.08.2018 17:58

Президент Азербайджана утвердил состав Наблюдательного совета Фонда молодежи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Фонда молодежи, сообщает сайт главы государства.

Председателем Наблюдательного совета назначен завотделом по молодежной политике и спорту администрации президента Азербайджана Юсиф Мамедалиев.

Также в совет вошли представители различных министерств и общественных организаций.

В целом, НС состоит из 9 человек.

Ф.Исазаде

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Тэги: МОЛОДЕЖЬ, НАБСОВЕТ, СОСТАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]