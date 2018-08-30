В МИД РФ отслеживают ситуацию на таджикско-афганской границе

В Москве внимательно следят за развитием ситуации на афгано-таджикской границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно следим за развитием ситуации на афгано-таджикской границе, безопасность и стабильность которой помогают обеспечивать военнослужащие дислоцированной в Таджикистане 201-ой российской военной базы", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

27 августа начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил "Интерфаксу", что пограничники проводят на границе с Афганистаном операцию по ликвидации вторгшейся на территорию страны группы вооруженных афганцев.

По его данным, днем в минувшее воскресенье в зоне ответственности пограничного отряда "Хамадони" неизвестная вооруженная группа афганцев численностью 10-12 человек незаконно пересекла государственную границу и вторглась на территорию республики на расстояние 50-100 метров. Боевики обстреляли из автоматов и гранатометов автомашину, в которой находились трое граждан Таджикистана - сотрудников лесхоза. Двое из них погибли, третьему удалось сбежать.

Между тем власти северо-восточной афганской провинции Тахар утверждают, что позднее два военных вертолета с территории Таджикистана нанесли удары в уезде Даргад, в результате чего было убито шесть боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России), еще двое ранены.

В Душанбе эту информацию опровергли. В Минобороны РФ и ОДКБ также заявили о своей непричастности к авиаудару.