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Макроэкономика 30.08.2018 17:59

Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 2%

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2018 года составляет $9,6 млрд, отмечается в сообщении Минфина.

Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2018 года составлял $9 млрд 398,3 млн. Таким образом, в первом полугодии 2018 года внешний долг увеличился на 2,1%.

"На начало июля 2018 года внешний долг Азербайджана равен $9,6 млрд (21,9% ВВП)", - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом".

Согласно документу, к 2019 году внешний госдолг Азербайджана достигнет $9,7 млрд (рост на 3,2% по сравнению с показателем на начало 2018 года - ИФ). При этом в 2025 году размер внешнего долга планируется снизить до $6,5 млрд.

По оценкам властей Азербайджана, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.

Согласно стратегии в 2017 году Азербайджан на обслуживание внешнего долга направил $1 млрд 160,7 млн. В 2018 году на эти цели планируется направить $1 млрд 241,7 млн.

А.Азизов

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Тэги: ДОЛГ, ВНЕШНИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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