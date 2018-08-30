Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 2%

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2018 года составляет $9,6 млрд, отмечается в сообщении Минфина.
Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2018 года составлял $9 млрд 398,3 млн. Таким образом, в первом полугодии 2018 года внешний долг увеличился на 2,1%.
"На начало июля 2018 года внешний долг Азербайджана равен $9,6 млрд (21,9% ВВП)", - отмечается в информации.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом".
Согласно документу, к 2019 году внешний госдолг Азербайджана достигнет $9,7 млрд (рост на 3,2% по сравнению с показателем на начало 2018 года - ИФ). При этом в 2025 году размер внешнего долга планируется снизить до $6,5 млрд.
По оценкам властей Азербайджана, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.
Согласно стратегии в 2017 году Азербайджан на обслуживание внешнего долга направил $1 млрд 160,7 млн. В 2018 году на эти цели планируется направить $1 млрд 241,7 млн.
А.Азизов
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества
Политологи ожидают, что Путин и Алиев на встрече в Сочи обсудят Транскаспийский газопровод, поставки вооружений, Карабах и Сирию
Встреча Алиева и Путина придаст новый импульс всестороннему развитию азербайджано-российских отношений – завсектором Администрации президента Азербайджана
Глава МИД Австрии продемонстрировала журналистам обручальное кольцо
Норвежский министр оставил свой пост ради карьеры супруги
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Глава МИД Франции призывает создать механизмы, которые позволят Ирану участвовать в торговле в условиях санкций США
Германия прохладно отнеслась к идее единого бюджета еврозоны
Грузия и Азербайджан объединят усилия в борьбе с героиновым трафиком из Ирана - глава грузинского МВД
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования
Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений