Размещать табачные изделия на видном месте запретили в Грузии

В Грузии, являющейся одним из мировых лидеров в потреблении табачных изделий, с 1 сентября введены новые ограничения в рамках ужесточения борьбы с этой негативной зависимостью.

Вступили в силу изменения, внесенные в закон Грузии "О табачном контроле", в соответствие с которыми с 1 сентября запрещается размещение предназначаемых для реализации табачных изделий, а также их аксессуаров и табачного оборудования в торговых объектах на видном месте, в том числе на полках, витринах и витражах.

По информации Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии, владельцы объектов, которые нарушат этот закон, будут оштрафованы при первом нарушении на 2000 лари (более $775), при повторном - на 4000 лари.

Такие же штрафные санкции введены на реализацию табачного изделия или табачного аксессуара торговым объектом посредством прямой их поставки находящимся в транспортных средствах, т. н. "drive tobacco".

Штрафами в размере от 150 до 400 лари отныне будет наказываться продажа сигарет поштучно или без упаковки, реализация табачных изделий в радиусе 50 метров от образовательных и воспитательных учреждений, а также лицам до 18 лет, посредством электронных или механических аппаратов, по интернету или почтой.

Кроме того, согласно новым правилам, с 1 сентября сигареты в Грузии уже начали продаваться в пачках с новым дизайном, на которых надпись о вреде курения увеличена с 30% до 65%, с размещенной на них соответствующей пиктограммой. Данный стандарт при реализации табачных изделий становится обязательным с 1 января 2019 года, в связи с чем торговым объектам дан срок перейти на него до конца текущего года.

В Грузии с 1 мая 2018 года был ужесточен запрет на курение в общественных местах, который распространен на все закрытые помещения, являющиеся общей собственностью.

Курить запрещается в барах, ресторанах, во всех типах зданий и построек и даже в вестибюлях, подвалах, подъездах, лестничных площадках многоквартирных жилых домов, не говоря уже об общественном транспорте, территориях автозаправочных станций, учебно-воспитательных, медицинских и других учреждений. Запрещена всякая реклама табачных изделий.

В Грузии каждый третий человек является курильщиком, и ежегодно в стране от вредного воздействия табака погибает более 11 тысяч человек, из них около 3 тысяч - пассивные курильщики, т.н. жертвы вторичного табачного дыма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по количеству курящих, Грузия находится на втором месте в Европе, и на шестом месте в мире. В стране регулярно курит 40% населения, среди мужчин этот показатель составляет 60%, среди женщин - 15%.