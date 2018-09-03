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СНГ 03.09.2018 12:46

Статус российского посла поможет быстрее разрешать проблемные вопросы между двумя странами, рассчитывают в Минске

Статус нового посла РФ в Минске Михаила Бабича как спецпредставителя президента России позволит оперативнее решать разногласия между двумя странами, считает министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Я считаю, что это даже более выгодный вариант для нас в том плане, что, как я понимаю, это означает прямой выход через посла на администрацию президента или самого президента России. Возможно, это нам поможет тоже оперативнее решать какие-то разногласия, которые иногда, время от времени, могут возникать", - сказал В.Макей в интервью белорусскому медиа-порталу tut.by, комментируя статус посла М.Бабича как спецпредставителя президента РФ.

При этом В.Макей сравнил нового российского посла с известным российским политиком Виктором Черномырдиным. "В свое время в Украине Черномырдин тоже был спецпредставителем президента. Если обратная связь будет более оперативной, то хорошо. Мы не видим здесь каких-то закулисных игр или каких-то иных маневров", - отметил министр.

По его словам, "для нас он важен в статусе посла, в таком качестве мы его и воспринимаем".

В.Макей также отметил, что на пост посла Белоруссии в России "есть несколько кандидатур, которые будут докладываться главе государства, после получения указаний мы будем осуществлять соответствующие процедуры". По его словам, кандидаты на пост посла - "люди из разных сфер".

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценивает назначение М.Бабича послом и рассчитывает, что новый посол будет способствовать нормализации и углублению белорусско-российских отношений.

По его словам, кандидатура М.Бабича была согласована на уровне президентов полтора-два месяца назад.

Президент РФ Владимир Путин 24 августа назначил М.Бабича послом России в Минске, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Александр Суриков освобожден от должности посла указом президента.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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