Обзор армянских СМИ

В центре внимания армянской прессы накануне были вопросы армяно-российских отношений и их перспектив, ошибки в действиях новых властей Армении.

8 сентября состоится визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, в рамках которого он проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным. Предстоящая встреча Н.Пашиняна иВ.Путина направлена наналаживание отношений между двумя странами, считает политолог Роман Меликян (Спутник-Армения). По его мнению, недавняя встреча российского президента сосвоим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, поступающие изРоссии сигналы ввиде различных заявлений, втом числе изуст главы МИД Сергея Лаврова, атакже сдержанное отношение Запада, вынуждают правительство Пашиняна пересмотреть свою позицию ввопросе армяно-российских связей. "Судя повсему, навстрече будут обсуждаться вопросы армяно-российского сотрудничества икарабахское урегулирование. Видимо, будет рассматриваться возможность организации встречи лидеров Армении иАзербайджана ",- полагает Меликян.

В контексте ухудшения армяно-российских отношений газета "Иравунк" пишет, что российская элита не простила задержание генсека ОДКБ Хачатурова и предупредила армянских бизнесменов, чтобы они не перечисляли ни копейки новому правительству.

«Тем временем, как премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что армяно-российские отношения в порядке, и к тому же становятся еще лучше, реальность становится уже невозможно скрыть под этими словами. Скандал, связанный с тем, что Армения вызвала генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и предъявила ему обвинение, затем арест был заменен залогом, российская элита отнюдь не «простила». Более того, крупные армянские бизнесмены, действующие в России, были предупреждены на самом высоком уровне о том, чтобы они и не пытались перечислять этому правительству ни копейки.

Проживающие в России многие бизнесмены даже без обоснований заморозили реализацию обещанных ими или уже запланированных культурных и других программ в Армении. В эти дни армянские бизнесмены в России крайне обеспокоены, в узких кругах они даже отмечают, что никогда с ними в таком тоне не говорили»,- пишет газета.

Тему возможного вступления в ОДКБ Азербайджана на фоне вероятной потери Арменией должности генерального секретаря этой организации в результате, мягко говоря, ошибочных ходов «революционных» властей» затронул и Фонд стратегической культуры. "Заметим: присоединение какой-либо страны к ОДКБ открывает возможность приобретения ею современных российских систем вооружений по «внутренним» ценам, гораздо более низким, чем рыночные, и вполне естественно, что в МИД Армении напомнили о праве вето. Впрочем, никаких официальных заявлений на этот счёт в Баку не делалось, и заявок не подавалось (что не исключает её обсуждения в кулуарном режиме). В целом следует признать активный, если не сказать напористый, характер действий азербайджанской дипломатии, что довольно заметно на фоне внутриполитической турбулентности в Армении, не лучшим образом сказывающейся на согласованности внешнеполитического курса Еревана", - подчеркивается в статье.

Армянские СМИ сообщают, что власти страны активно собирают материалы о деятельности бывшего премьер-министра Армении, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, чтобы возбудить уголовное дело и против него. По данным источников газеты «168 жам» процесс против Т.Саркисяна должен был начаться раньше. "Однако этому помешала бурная реакция России после дела, возбужденного в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, воспринятое российской стороной как целенаправленный процесс дискредитации Организации со стороны властей Армении», - отмечает издание.

В Армении возбуждено уголовное дело по факту приобретения особняка бывшим начальником полиции Армении Владимиром Гаспаряном (Новости-Армения). Ранее издание Hetq.am выяснило, что Гаспарян за $200 тыс. приобрел особняк стоимостью в $3 млн. "На основе подготовленных материалов по статье возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1-го части 3-й статьи 178-й (Мошенничество в особо крупных размерах) и части 1-й статьи 309-й (Превышение должностных полномочий)", - отмечает агентство.