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Происшествия 07.09.2018 13:19

Гражданин Азербайджана пытался контрабандно ввезти из Грузии более 6 тыс. пиротехнических средств в топливном баке автомобиля

Сотрудники Государственного таможенного комитет (ГТК) Азербайджана обнаружили более 6 тыс. пиротехнических средств в топливном баке автомобиля, следовавшего из Грузии.

"На основании поступившей оперативной информации, на таможенном посту «Красный мост» сотрудниками азербайджанской таможни для проведения таможенного досмотра был остановлен автомобиль марки VAZ 21214, следовавший из Грузии", - отмечает ГТК.

Перед досмотром водитель автомобиля, являющийся гражданином Азербайджана, заявил, что в автомобиле нет никаких предметов, сокрытых от таможни. "Однако, в ходе проведенного таможенного досмотра в топливном баке автомобиля были обнаружены 360петард марки «Sterminator» и 5,7 тыс. пиротехнических средств «Cock Crowinq At Dawn», - подчеркивается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ПЕТАРДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]