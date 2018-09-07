Гражданин Азербайджана пытался контрабандно ввезти из Грузии более 6 тыс. пиротехнических средств в топливном баке автомобиля

Сотрудники Государственного таможенного комитет (ГТК) Азербайджана обнаружили более 6 тыс. пиротехнических средств в топливном баке автомобиля, следовавшего из Грузии.
"На основании поступившей оперативной информации, на таможенном посту «Красный мост» сотрудниками азербайджанской таможни для проведения таможенного досмотра был остановлен автомобиль марки VAZ 21214, следовавший из Грузии", - отмечает ГТК.
Перед досмотром водитель автомобиля, являющийся гражданином Азербайджана, заявил, что в автомобиле нет никаких предметов, сокрытых от таможни. "Однако, в ходе проведенного таможенного досмотра в топливном баке автомобиля были обнаружены 360петард марки «Sterminator» и 5,7 тыс. пиротехнических средств «Cock Crowinq At Dawn», - подчеркивается в сообщении.
Б.Рустамбеков
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
Представитель Госдепа обсудит в Баку вопросы развития экономического сотрудничества между США и Азербайджаном
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 90 раз - Минобороны Азербайджана
Развитие МТК "Север-Юг" сдерживают таможенный и фитосанитарный контроль - РЖД
Водная полиция Азербайджана в 2018 году возбудила около 100 уголовных дел против браконьеров
Приватизацией госдоли в МБА интересуются ряд компаний – глава Минфина Азербайджана
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Казахстанское правительство подготовилось к негативным последствиям антироссийских санкций
Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите РФ - Иран - Турция
Премьер Армении заявил, что стремится к укреплению отношений с РФ
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»