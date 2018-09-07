Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер в пятницу объявили о разводе.
"Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что расставание отвечает нашим интересам", - говорится в их совместном заявлении.
"Мы договорились развестись, и бракоразводный процесс все еще длится", - отмечается в заявлении.
Б.Джонсон и М.Уилер намерены в будущем, тем не менее, поддерживать дружеские отношения и общаться с детьми.
Как Б.Джонсону, так и его жене М.Уилер на данный момент 54 года. Б.Джонсон женился на ней в 1993 году - сразу после того, как развелся с первой женой Аллегрой Мостин-Оуэн.
Ранее британская газета "Сан" сообщила, что М.Уилер не раз обвиняла Б.Джонсона в изменах на протяжении их совместной жизни, а ранее в сентябре выгнала его из дома за очередной роман.
СМИ отмечали, что в 2004 году М.Уилер заподозрила своего супруга в измене с писательницей Петронеллой Уайтт, а в 2010 году - с искусствоведом Хелен Макинтайр.
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
Представитель Госдепа обсудит в Баку вопросы развития экономического сотрудничества между США и Азербайджаном
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 90 раз - Минобороны Азербайджана
Инвестиции Coca-Cola в Азербайджан оцениваются в 275 млн манатов
Счетные палаты Азербайджана и Польши подписали соглашение о сотрудничестве
ЗСПТ за 7 месяцев заготовила продукции АПК на 62 млн манатов, экспортировала товаров на 4 млн манатов
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Молдавия приостановила работу посольства в Берлине и генконсульства во Франкфурте из-за угроз турецкой оппозиции
Аэропорт Астаны из-за ремонта ВПП 10-21 сентября отменил рейсы первой половины дня
Турция и Нидерланды назначили послов в рамках нормализации отношений
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»