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Спорт 07.09.2018 23:12

Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике, утверждает его агент

Диего Марадона будет совмещать пост председателя правления белорусского клуба "Динамо-Брест" и технического директора мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа".

"Диего Марадона продолжит работать в качестве председателя правления клуба "Динамо-Брест" и будет выполнять обязанности технического директора в "Дорадос де Синалоа", - написал в Twitter агент Диего Марадоны Матиас Морла.

В пресс-службе "Динамо-Брест" подтвердили, что Д.Марадона будет продолжать занимать должность председателя правления клуба, совмещая ее с работой в "Дорадос де Синалоа".

"Д.Марадона был приглашён в футбольный клуб "Динамо-Брест" в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Д.Марадона может занимать должности в сторонних организациях", - говорится в комментарии "Динамо-Брест".

Ранее в ESPN Mexico появилась информация о том, что мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа" предложил Д.Марадоне пост технического директора, и аргентинец ответил согласием.

В мае 2018 года Д.Марадона подписал трехлетний контракт с ФК "Динамо-Брест", он посетил Брест в июле, что вызвало бурную реакцию его белорусских поклонников и надежды на стремительное развитие команды.

В июне руководитель Белорусской федерации футбола, ныне премьер-министр Сергей Румас заявил, что "приход такого человека на пост председателя правления "Динамо-Брест" будет однозначно способствовать интересу и популяризации футбола в Беларуси". "Насколько я знаю, условия контракта предусматривают длительное пребывание Диего в Беларуси", - сказал тогда С.Румас.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МЕКСИКА, МАРАДОНА, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]