Программа макрофинансовой помощи Евросоюза Украине будет подписана в середине сентября

Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Украину 13-14 сентября и примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи ЕС на EUR 1млрд

"Валдис Домбровскис в Киеве, Украина (до 14 сентября): принимает участие в церемонии подписания программы макрофинансовой помощи (MFA)", - говорится в сообщении Еврокомисии.

В.Домбровскис встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и.о. министра финансов Украины Оксаной Маркаровой.