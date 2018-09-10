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СНГ 10.09.2018 11:04

Программа макрофинансовой помощи Евросоюза Украине будет подписана в середине сентября

Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Украину 13-14 сентября и примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи ЕС на EUR 1млрд

"Валдис Домбровскис в Киеве, Украина (до 14 сентября): принимает участие в церемонии подписания программы макрофинансовой помощи (MFA)", - говорится в сообщении Еврокомисии.

В.Домбровскис встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и.о. министра финансов Украины Оксаной Маркаровой.

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Тэги: УКРАИНА, ЕВРОКОМИССИЯ, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]