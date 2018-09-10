Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.963 RUR   0.0243 GBR   2.1951 TRY   0.2649

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 21° 29° 12 Сен 20° 28° 13 Сен 18° 29°

СНГ 10.09.2018 12:17

Путин ставит задачу заняться поддержкой квалифицированных специалистов на Дальнем Востоке

Потребность в квалифицированных специалистах на Дальнем Востоке вырастет к середине следующего десятилетия, но заниматься этой темой нужно уже сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проблем, безусловно, пока ещё много: это и низкая обеспеченность жильем, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и посёлков", - сказал В.Путин в понедельник в ходе заседания президиума Госсовета РФ во Владивостоке.

Он отметил, что с учётом планов, которые сейчас реализуются, и новых индустриальных объектов, "ожидается, что к середине следующего десятилетия в регионе вырастет потребность в квалифицированных специалистах".

"Этот вопрос надо, безусловно, решать уже сейчас, причём комплексно, развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток, и разумеется, комфортные условия для всех, кто уже живёт на этой земле", - сказал В.Путин.

Он предложил обсудить, "какие дополнительные меры нужно принять, в том числе для поддержки работодателей, которые создают рабочие места здесь на Дальнем Востоке, вкладывают средства в подготовку кадров".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАЛЬВОСТОК, КАДРЫ


Похожие новости


Десять из 22 лесных пожаров потушили за сутки на Дальнем Востоке Более 50 пожаров зафиксировано в лесах Дальнего Востока за сутки Пять лесных пожаров продолжают полыхать в регионах Дальнего Востока Огонь за сутки уничтожил около 120 га леса на Дальнем Востоке Более 30 лесных пожаров полыхают в регионах Дальнего Востока Более 40 тыс. гектаров леса выгорело за сутки на Дальнем Востоке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]