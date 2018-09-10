Путин ставит задачу заняться поддержкой квалифицированных специалистов на Дальнем Востоке

Потребность в квалифицированных специалистах на Дальнем Востоке вырастет к середине следующего десятилетия, но заниматься этой темой нужно уже сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проблем, безусловно, пока ещё много: это и низкая обеспеченность жильем, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и посёлков", - сказал В.Путин в понедельник в ходе заседания президиума Госсовета РФ во Владивостоке.

Он отметил, что с учётом планов, которые сейчас реализуются, и новых индустриальных объектов, "ожидается, что к середине следующего десятилетия в регионе вырастет потребность в квалифицированных специалистах".

"Этот вопрос надо, безусловно, решать уже сейчас, причём комплексно, развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток, и разумеется, комфортные условия для всех, кто уже живёт на этой земле", - сказал В.Путин.

Он предложил обсудить, "какие дополнительные меры нужно принять, в том числе для поддержки работодателей, которые создают рабочие места здесь на Дальнем Востоке, вкладывают средства в подготовку кадров".